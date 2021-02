Se cancela pelea co-estelar de la función Canelo-Yildirim

Malas noticias para los amantes del boxeo previo a una de las funciones más esperadas en el inicio del 2021.

La cartelera estelarizada por Saúl 'Canelo' Álvarez y Avni Yildirim sufrió una baja, después de que la pelea entre el mexicano Julio César 'Rey' Martínez y McWilliams Arroyo por el título de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo tuvo que ser cancelada debido a una lesión del oriundo de la Ciudad de México.

Fue el mismo pugilista que confirmó la noticia a través de redes sociales.

"Pues más que nada quiero que lo sepan por mi la verdad estoy muy triste muy decepcionado de esto qué me está pasando a toda mi gente qué siempre me ha apoyado y ha estado con migo siempre esto no se callo se pospuso un mes la pelea y voy a regresar a buscar ese nocaut les pido una disculpa a todos y primero dios hay campeón para rato una disculpa y estoy muy mal emocional mente perdón y más que nada perdón para mi equipo VAMOS A REGRESAR MEJOR QUE NUNCA SE LOS PUEDO JURAR Y FIRMAR VAMOS A REGRESAR POR TODOS ESOS CINTURONES", escribió en Instagram.

'Rey' Martínez afirmó, en entrevista con ESPN, que tuvo una lesión en los ligamentos de la mano derecha por lo que no podrá exponer su cetro en la ciudad de Miami, Florida. Aunque también explicó que su lesión lo alejará de la actividad alrededor de cuatro semanas, por lo que buscará regresar a exponer su cetro.

Martínez, con un récord de 17-1 en su trayectoria, sufre su tercera pelea cancelada en dos años.

Su última pelea fue el 23 de octubre del 2020 cuando defendió exitosamente su cetro frente a Moisés Calleros, en la Ciudad de México.

