Rafael Nadal se baja del torneo de Rotterdam

Rafael Nadal renunció a competir en el torneo de Rotterdam la semana próxima debido a las molestias en la espalda que le afectaron durante el Abierto de Australia.

La baja de Nadal del certamen holandés fue anunciada el jueves.

El dueño de 20 títulos de Grand Slam escribió en un hilo de mensajes en Twitter que había encontrado una “solución temporal que me permitió jugar sin dolores en la segunda semana” del Abierto de Australia, donde perdió en los cuartos de final ante Stefanos Tsitsipas en cinco sets.

Pero Nadal añadió que “una vez que regresé a España, visité a mi médico y junto con mi equipo me aconsejaron no jugar la semana que viene”.

“Tenía muchas ganas de volver a Rotterdam… hace tiempo que no juego allí y este era el año perfecto por mi calendario”, dijo Nadal.

of the tournament. Once I got back to Spain I visited my doctor and together with my team they’ve advised not to play this upcoming week. I was really looking forward to coming back to Rotterdam and The Netherlands since it’s been a while I played there 👇🏻

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 25, 2021