Amaury Vergara respalda a Vucetich: 'No estoy pensando en su salida'

A pesar de que los resultados no han acompañado a Chivas en el último torneo, Amaury Vergara continúa respaldando el trabajo de Víctor Manuel Vucetich, al asegurar que no ha pensado en traer a un nuevo técnico.

En entrevista con TUDN, el presidente del Rebaño aseguró que ya platicó con Ricardo Peláez y el mismo entrenador sobre la mejor forma de recuperar el rumbo en el Guardianes 2021.

"Tengo que reiterar mi apoyo total a Víctor Manuel en estos momentos. No estoy pensando en su salida, por lo menos en esta etapa. Hemos tenido un mal arranque, se los he hecho saber al cuerpo técnico, a Peláez y sobre todo a los jugadores con mucha claridad. Chivas no se puede permitir empezar así ningún torneo, mucho menos cuando el torneo pasado llegamos hasta semifinales de la forma en la que lo hicimos", dijo Vergara.

Amaury Vergara resolvió las dudas sobre la continuidad del entrenador y confía en la experiencia del 'Rey Midas' para cumplir un proceso largo con los rojiblancos.

"No soy creyente de los procesos a corto plazo. No estoy en la búsqueda de algo así para la institución. En nuestro banquillo está un mexicano exitoso, lo ha demostrado durante toda su carrera y todo lo que puede lograr. Le doy ese voto de confianza, lo merece, dentro de los parámetros que tenemos para este torneo. Y mientras esté en ellos vamos a brindarle todo el apoyo que él necesita y lograr que este equipo gane", sentenció el directivo.

También explicó la forma en que los aficionados pueden continuar apoyando al equipo.

"Lo vuelvo a decir de forma directa. Una forma en la que el aficionado puede apoyar a su club es adquirir el Jersey. Si eres de Chivas es una obligación tener la playera. Yo tengo uno por parte de la presidencia, pero si quiero otro me lo compro con mi propio dinero", finalizó.

Chivas se encuentra en el lugar 13 de la tabla general, tras sumar solo un triunfo, cuatro empates y dos derrotas previo a la Jornada 8.

