OFICIAL: Rafael Nadal no estará en el Abierto Mexicano de Tenis

A través de su cuenta de Twitter, Rafael Nadal confirmó que no estará en el Abierto Mexicano de Tenis, el cual se realizará del 15 al 20 de marzo y en donde es el vigente campeón, pues en la edición del 2020 se coronó en Acapulco.

La razón por la que el tenista español no viajará a México es por la pandemia del coronavirus y las molestias en la espalda con las que sigue lidiando, las cuales también lo alejaron del torneo de Rotterdam.

"Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugando los últimos cuatro años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022", escribió el número dos del mundo.

Rafael Nadal no fue anunciado en la lista de participantes; sin embargo, la organización del Abierto Mexicano de Tenis confirmó que aún mantenían la esperanza de poder contar con el tenista español.

