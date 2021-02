VIDEO: Piloto sufre fuerte accidente en la segunda fecha de la Fórmula E

Momentos de tensión se vivieron en la segunda fecha de la Fórmula E, después de un fuerte accidente en los últimos minutos de la competencia.

La carrera realizada en Arabia Saudí tuvo que ser detenida por una serie de accidentes que involucraron a Maximilian Günther, Mitch Evans y Alex Lynn provocaron una bandera amarilla en toda la pista y la salida del coche de seguridad, pero el más afectado fue Lynn.

En las imágenes se muestra como el auto del piloto del equipo Mahindra circuló varios metros de cabeza volteado de cabeza. El Halo impactó en el asfalto y sacó algunas chispas por su contacto con el asfalto, impactando en un muro de contención.

El piloto británico fue asistido de inmediato por los equipos de seguridad de la pista y trasladado en ambulancia a un hospital. Afortunadamente su equipo informó que se encuentra consciente y hablando tras el incidente.

STATEMENT: Following his accident in today’s ePrix @alexlynnracing is conscious, talking and on his way to hospital for checks

— Mahindra Racing (@MahindraRacing) February 27, 2021