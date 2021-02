Avni Yildirim es preparado por Joel Díaz, entrenador que 'venció' a Juan Manuel Márquez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría tener un nuevo problema en su siguiente pelea frente a Avni Yildirim, el próximo 27 de febrero en Miami, Florida, después de que el turco consiguiera una nueva ‘arma’.

El entrenador mexicano Joel Díaz se encargará del entrenamiento del pugilista turco en busca de lograr la hazaña de conquistar los títulos de peso supermediano del CMB y del AMB.

Díaz, de 47 años y considerado como uno de los mejores entrenadores en el mundo, llegó esta semana a Turquía para asesorar al ‘Lobo Turco’ junto a su equipo de trabajo.

En entrevista con ESPN, Díaz aseguró que Yildirim lo pidió específicamente para esta histórica noche.

“Llegamos esta semana a Turquía, Yildirim le dijo a sus representantes que si no entrenaba conmigo, no peleaba el 27 de febrero, me llamó y vamos a trabajar para un reto enorme este 27 de febrero. Somos conscientes de que no somos los favoritos, de que Canelo (54-1-2, 36 Ko’s) es un gran peleador, pero tenemos un sueño y vamos a trabajar fuerte para lograrlo”, dijo Díaz al medio citado.

Díaz ha estado a cargo de boxeadores como Timothy Bradley, Omar Figueroa, Lucas Matthysse, Francisco Vargas, Joseph Díaz y Murodjon Akhamadaliev, entre otros.

Cabe recordar que Bradley, bajo el mando del mexicano, logró vencer a Juan Manuel Márquez en 2013 para retener el campeonato de peso welter de la OMB por decisión dividida.

Actualmente también trabaja con Thomas Dulorme (25-3-1, 16 KOs), que es aspirante al título welter.

Yildirim llega como el rival mandatorio del CMB después de casi dos años de inactividad, después de su derrota frente a Anthony Dirrell, en febrero de 2019.

