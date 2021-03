CMB revisará reglas tras la pelea del Canelo Álvarez con Avni Yildirim

Saúl Canelo Álvarez refrendó su título súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) con un triunfo fácil sobre Avni Yildirim, quien decidió no seguir peleando tras el tercer round.

Por este motivo, Mauricio Sulaimán presidente del CMB reconoció que hay falla en las reglas de elección de contrincantes y que las revisarán para que no vuelva a pasar esto.

“Canelo lució muy bien, poderoso, no falló ningún golpe, fue tremendamente certero. La diferencia fue inmensa. Lo siento por Avni Yildirim, a veces en el papel no refleja las acciones y fui desafortunado, tuve grandes expectativas. Es cuestión de que tenemos que revisar el proceso que no está funcionando con algunas reglas”, declaró Sulaimán a Boxing Social.

Yildrim tenía dos años sin subirse al ring pero era el principal retador para la pelea mandatoria del CMB. su falta de actividad se notó, ya que no fue rival para el Canelo, por lo que se retiró tras el tercer round.

“Definitivamente tenemos que ir atrás y revisar lo que está pasando, cómo las cosas evolucionan” señaló el presidente del CMB.

Después de su triunfo del sábado, el Canelo Álvarez reveló que su próximo rival será el británico Billy Joe Saunders, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el próximo 8 de mayo.