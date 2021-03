Ben Roethlisberger renueva contrato con los Steelers

Los Steelers de Pittsburgh y Ben Roethlisberger pusieron fin a las especulaciones y renovaron su contrato por la temporada 2021 de la NFL.

Big Ben había firmado un contrato previo a la campaña 2020, que le iba a costar a la franquicia 41.25 millones de dólares contra el tope salarial del 2021, por lo que los Steelers habían dejado claro que la única forma que siguieran trabajando juntos fuera modificándolo.

Steelers sign new contract with Ben Roethlisberger for 2021 season. pic.twitter.com/oFhOxCYBFw

"Estamos emocionados de poder alcanzar un acuerdo con Ben Roethlisberger en un nuevo contrato para que vuelva a los Steelers en 2021. Sabemos que Ben puede seguir jugando a un alto nivel y hacer cosas especiales para el equipo. Nuestro objetivo es el mismo: construir un roster que pueda competir por otro campeonato. Estamos felices de que Ben será uno de los líderes que nos ayude a lograr esa meta", decía´ro Kevin Colbert, gerente general del equipo en un comunicado.

We have signed QB Ben Roethlisberger to a new contract for 2021.

— Pittsburgh Steelers (@steelers) March 4, 2021