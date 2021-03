Barby Juárez: 'He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer'

Mariana Barby Juárez no ha tenido un camino fácil en el boxeo, donde la lucha se hace más difícil abajo del ring, sin compararse a la exposición del box masculino, como el caso de Saúl Canelo Álvarez.

La pugilista mexicana compartió su sentir ante las diferencias entre el boxeo masculino y femenino.

En el Día Internacional de la Mujer, la boxeadora afirmó que hay muchas cosas por cambiar.

Buscas seguridad y una buena opción: Toyota Corolla 2021, más confiable que tu mejor amigo

Después de muchos años de trabajo, sacrificio y esfuerzo, la tres veces campeona del mundo sigue firme en demostrar el poder de sus puños.

“Me gusta promover el boxeo, queda claro que tanto hombres como mujeres podemos practicarlo sin ningún problema. Es grato que la gente conozca más de este deporte, porque así se consigue más afición para esta disciplina”, compartió.

La peleadora que mantiene una foja de 54 triunfos, 10 derrotas y cuatro empates y que lleva activa más de 20 años insiste en que aún tiene méritos que sumar y por lo que el dejar los guantes no está dentro de sus opciones.

"Cuando yo comencé,las mujeres no podíamos estar arriba del ring, no estaba legalizado el boxeo. Gracias a Dios casi fueron 8 meses después de que empecé y lo legalizaron; así que llegué en el momento exacto, pero no fue nada fácil. Lo malo es que querían a los mujeres en peleas de relleno, no se imaginaban a una mujer peleando bien", dijo Barby Juárez.

Agregó, "escuchaba a los hombres que decían: 'Se van a jalar las greñas', y les decía traemos guantes cómo nos vamos a jalar las greñas; además, había mucho morbo de ver una pelea de mujeres, pero no imaginando que iban a tener técnicas o lo iban a ser bien. Creo que hasta hoy , mis compañeras y yo hemos hecho un excelente trabajo porque ves una pelea de mujeres, no andamos jugando y salimos con todo en cada round".

María Anastasia Trejo, más conocida como Mariana Juárez, es una boxeadora profesional mexicana con campeonatos en su carrera deportiva.

"Realmente hay mujeres de mucho nivel. Por ejemplo, gracias a las olimpiadas, se abrió el boxeo femenil a nivel mundial, pero México está un poquito rezagado", dijo la pugilista.



Publicidad



Barby Juárez vs Canelo

Mariana Juárez reveló que le parece injusto que las mujeres no tengan la misma exposición y ganancias que los hombres en el boxeo, puso como ejemplo a Saúl Canelo Álvarez.

"He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas. A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje".

Dijo que el género si marca una diferencia, "si yo hubiese sido hombre y con lo que he hecho, la verdad que viviría en Lomas de Chapultepec o traería manejando un carro de lujo, unos guardaespaldas atrás cuidándome, pero bueno vivimos en Santa Ursula Coapa, a un lado del Coloso de Santa Ursula y manejo un Hondita. Yo me cuido, no necesito guardaespaldas, no creo que alguien quiera meterse conmigo (risas)".

Por último, dijo que ser mujer en el boxeo no es algo fácil porque tiene que enfrentarse con muchos prejuicios y desigualdades.

"Si te da ese coraje, de decir soy mujer, trabajo lo doble, soy mamá a así debo llegar bien preparada a mis peleas. Tengo que hacer esos dos papeles, hacer cosas de más y realmente el pago que recibes es menos de la mitad, es una burla lo que estamos recibiendo realmente las mujeres".

Más información en Publisport:

Estadio Nemesio Diez se convertirá en centro de vacunación contra Covid-19 Juan Rodolfo Sánchez, presidente municipal de Toluca, anunció las cuatro sedes para realizar la inoculación a la población

Muere ex portero de la Selección peruana al término de una ‘cascarita’ Miguel Miranda perdió la vida este sábado a los 54 años de edad, luego de sufrir un paro cardíaco

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: