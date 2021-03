Técnico del Ajax elogia a Edson Álvarez

El mexicano Edson Álvarez sigue teniendo actuaciones destacadas con el Ajax, por lo que su entrenador Erik Ten Hag asegura que inspira al equipo con su forma de jugar y la manera que se entrega en cada partido.

“Álvarez juega fantástico. Irradia instinto de supervivencia y también inspira a sus compañeros”, declaró el estratega después del triunfo de 3-1 sobre el Groningen, del pasado fin de semana.

El Machín se está desempeñando regularmente como contención pero en este último partido jugó como defensa central para ocupar el lugar de Daley Blind.

Sin embargo, Ten Han señaló que podría volver a colocarlo en el medio del campo. “Podría ser que necesite de nuevo a Álvarez en el centro del campo en otros partidos”, dijo.

Las palabras del técnico contrastan con las de Marco van Basten, quien criticó al mexicano y que no es un jugador del tipo Ajax.

“Rensch, Timber, Gravenberch y Álvarez no son los mejores futbolistas, no son los jugadores del (tipo del) Ajax. Álvarez no es un chico que juegue con facilidad en posesión”, comentó el ex futbolista.

El Ajax marcha como líder de la Eredivisie y Edson Álvarez se ha afianzado como titular en este 2021. En la presente temporada ha participado en 36 juegos, entre todas las competencias, y en 19 ha formado parte del 11 inicial.