Neymar se pierde el partido de vuelta frente al Barcelona

El París Saint-Germain seguirá sin contar con Neymar, por lo que el futbolista brasileño se perderá la vuelta de los octavos de final en la Champions League frente al Barcelona, partido que se disputará este miércoles en el Parque de los Príncipes.

Mauricio Pochettino, director técnico del cuadro parisino, confirmó la ausencia de Ney este martes. "Neymar no puede jugar mañana. Esperamos verlo de vuelta en el terreno de juego muy pronto, para que ayude al equipo", dijo el estratega argentino en conferencia de prensa.

Cabe recordar que Neymar se lesionó el pasado 10 de febrero, durante el encuentro ante el SM Caen en la Copa de Francia, desde entonces no ha disputado ningún minuto. El futbolista brasileño no enfrentó a su ex equipo en la ida de los octavos de final de Champions League y, tampoco lo hará en la vuelta.

El PSG llegará a casa con una amplia ventaja en el marcador, luego de imponerse por 4-1 ante el Barcelona en el Camp Nou; sin embargo, saben que no pueden caer en el exceso de confianza, pues el cuadro culé llega más que motivado para el encuentro, en busca de lograr una hazaña.

