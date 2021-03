Marco Fabián acepta que tomó un mal camino en su paso por Chivas

Marco Fabián, como pocas veces, se sinceró sobre su paso por Chivas del Guadalajara, en donde, aseguró, que fueron las malas compañías las que generaron que no pudiera tener su mejor rendimiento.

En entrevista con Javier Alarcón, el ahora mediocampista de Bravos de Juárez, señaló que ‘cometió miles de errores’ y que comenzó a descuidarse cuando tuvo un lugar en el Rebaño.

“Obviamente sí (me descuidé), no sé si eso me hubiera dado para ser mejor jugador o no, pero de que sí hubo un momento en mi carrera donde me desvié, obviamente que sí, yo recuerdo mi etapa en Chivas, de joven con 19 o 20 años, ya siendo un titular en el equipo, creo que sí me dejé llevar por las malas amistades, siempre lo he dicho, no voy a mencionar a nadie y no tengo rencor, pero siempre hablaba de una burbuja, no sabía que había fuera de ese entorno”, dijo el jugador.

En la entrevista señaló que fueron las malas amistades quienes evitaron que diera su mejor rendimiento en su juventud.

“Llegaban ‘amigos’, gente que te empezaba a jalar a llevar por otros caminos y a lo mejor en ese momento no tuve el carácter necesario para poder decir ‘no’, me dejé llevar y no es que no hubiera tenido el carácter, sino ahí se hubiera acabado mi carrera, pero sí hubo distracciones que a lo mejor no me dejaron llevar al cien por ciento mi talento o poderme cuidar”, explicó.

Por último, Marco Fabián de la Mora indicó que ahora la madurez ha caído bien en su carrera y ahora se cuida más.

“Hoy con 31 años, quizá también porque el cuerpo ya lo pide, pero soy el primero en llegar, el que más me cuido, el que entrena extra y todo. A veces piensas, ‘si eso lo hubiera hecho con 20 años, qué hubiera pasado’, pero creo que el hubiera no existe, pero sí está claro que esa burbuja no me dejó salir. Cuando salgo cambia mi vida”, finalizó.

Fabián de la Mora tuvo un paso por Chivas, Cruz Azul, Eintracht Frankfurt, Philadelphia Union, y su paso por el futbol de Arabia Saudita, para regresar a México, con Bravos de Juárez.

