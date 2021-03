Ronaldo volverá a ser padre a 11 años de realizarse la vasectomía

Ronaldo Nazario sorprendió al mundo al anunciar que nuevamente se convertirá en padre, tras haberse realizado la vasectomía en 2010.

Fue su pareja, la modelo brasileña Celine Loks, quien dio el anuncio a través de redes sociales, junto a una fotografía en la que posaba con un vestido de color rosa.

"No tengo palabras para describir este momento. Comienzo una nueva etapa de mi vida. Y esto conlleva una gran responsabilidad. "A lo largo de mis 30 años, siempre me pregunté si ese momento llegaría alguna vez. Y ahora, aquí estoy con esta inmensa felicidad dentro de mí", se lee en la publicación de Loks, que será madre por primera vez.

Ronaldo, ex jugador de Barcelona, Real Madrid, Inter de Milán, entre otros, será padre por quinta ocasión. Sus otros cuatro hijos son Ronald, Alexander, Maria Sofia y Maria Alice.

¿Cómo será padre si se realizó la vasectomía en 2010?

El campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002 reveló que se realizaría la operación, tras confirmar la existencia de su hijo Alexander, de 14 años, producto de la aventura con la camarera Michele Umezu.

Pero, el ex futbolista de 44 años, reveló a The Financial Times que había congelado espermatozoide, en caso de que quisiera tener más hijos en un futuro.

"Me hice la vasectomía hace un tiempo, pero congelé el suficiente esperma como para formar un equipo de futbol si mi pareja quiere", llegó a asegurar al medio en el 2010.

Ronaldo se desempeña actualmente como presidente del Real Valladolid, en la Liga de España.

