Catar, sede del Mundial, reconoce a las mujeres mexicanas que combaten el Covid-19

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo, la embajada de Catar en México reconoció la labor de la mujer en la lucha contra la pandemia del Covid-19.

En un evento que se realizó en la embajada, fue el representante del país sede del Mundial de 2020, Mohammed Alkuwari quien realizó el reconocimiento, en donde recordó que el Día Internacional de la Mujer debería tenerse presente todos los días del año pues la mujer es un pilar fundamental en toda sociedad y debe gozar de los mismos derechos que el hombre.

Los reconocimientos fueron entregados a enfermeras del IMSS quienes fueron representadas por : Dra. Maribel Pérez Sánchez, jefe del equipo de supervisión en enfermería de la delegación poniente IMSS Estado de México. Patricia Pinto Ramos, subjefe de enfermeras HGR 251. Ana Lidia Ibáñez Yáñez, subjefe de enfermeras de la UMAA 231 Metepec -Estado de México y Dra. Cynthia Soledad González Ramos, en representación de Fabiana Maribel Zepeda Arias, jefe de enfermeras del IMSS.

El representante de Catar en México también resaltó el rol de la mujer en su país donde la mujer cada día es más influyente gracias al apoyo de su alteza, Sheikha Moza Bint Nasser Al Missned y reformas que ha habido en materia de igualdad de derechos y acceso a oportunidades igualitarias en el mundo laboral.

“I want this day to be a living testimony of the great value that women represent for my country, for the Qatari embassy in Mexico, and for me personally.”

Women's Day at the Embassy of the State of Qatar#Diadelamujer #womensday2021 @Tu_IMSS @GabyCuevas pic.twitter.com/Fs2I4H3hQ8

