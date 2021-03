Jaime Lozano: “El retraso del Preolímpico nos dio un año de madurez, de experiencia y de preparación”

La Selección mexicana Sub-23 dirigida por Jaime Lozano disputará el torneo Preolímpico de la Concacaf, que se llevará a cabo del 18 al 30 de marzo en Guadalajara, con el objetivo de conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio.

La presión por jugar como local es grande pero el técnico mexicano dijo, en entrevista con Publisport, que está ilusionado por disputar el campeonato y asegura que tanto él como sus jugadores entregarán el máximo.

¿Cómo se encuentra el equipo?

— Cada vez falta menos y se vive bien con mucho entusiasmo e ilusión; la verdad, hay emoción de poder empezar. Nos retrasamos un año y ya falta menos para estar concentrados en Guadalajara; al igual que todo el staff, el cuerpo técnico y los jugadores estamos emocionados y agradecidos por la oportunidad de poder participar en este evento en nuestros país, en un estado y una ciudad como Guadalajara, que sin lugar a dudas nos arropará y nos hará dar lo mejor de cada uno de nosotros.

¿Qué dificultades has encontrado para conformar el equipo?

— Ya tenemos poco más de dos años con este proceso, de hecho nunca he tenido la misma convocatoria por distintas razones. Creo que también los 20 jugadores que están en el Preolímpico nunca han estado juntos en una convocatoria ni con la mayor, ni con nosotros. Lo complicado es eso (conjuntar), son buenos jugadores, son muy buena personas y lo que nos corresponde como cuerpo técnico es en tan poco tiempo conjuntarnos, unir y unificar objetivos; sobre todo, que la idea del juego quede lo más clara para poder desempeñarnos de la mejor manera.

¿Cómo afectó el retraso del Preolímpico?

— En un principio sí pudo haber afectado. Nos dio un año de madurez, de experiencia y de preparación para afrontar de la mejor manera este Preolímpico. A lo mejor algunos que estuvieron en esa lista, no estarán en ésta, porque hay bajas de juego, porque cambiaron de club y no tienen tantos minutos. Además, porque cambió el entrenador y tampoco tienen tanta posibilidad de estar en la cancha, pero sin duda alguna que hemos tenido un grupo de jugadores con muchísima voluntad, con mucho esfuerzo, mucho profesionalismo y que, sin duda alguna, peleará hasta el final para estar en esta lista.

¿Qué tanto han apoyado los clubes para las convocatorias?

— Es difícil, el caso puntual es Chivas y los entendemos perfecto, porque hay muchísimos jugadores ahí que han estado en ese proceso, algunos porque han estado en Chivas toda su vida y otros porque han ido comprando a Chivas. Siempre se ha negociado, siempre ha habido una apertura de todos los clubes.

¿Has tenido que hacer concesiones con los equipo?

— Hay veces que se ha podido facilitar a los jugadores. Hay veces que tenemos que ceder ante los clubes un poquito pero entendemos que el calendario se ha modificado a raíz de esta pandemia. Me parece que no sólo en México, sino en todos lados y como aficionado lo comento, a mí me encanta porque hay partidos los lunes, a veces jueves, viernes y todos los días tenemos futbol. Como seleccionador y más de esta Selección Sub-23 es complicadísimo porque a veces no podemos traer jugadores de cierto club, porque juegan los lunes o de otro club porque juegan los jueves o viernes; así que tendríamos que traerlos para que descansen y para recuperarlos, más que para trabajarlos.

¿Hay una obligación de llamar a Efraín Álvarez o Santiago Muñoz para que no se vayan con EU?

— No, no hay obligación ninguna. Siempre nos dan esa libertad de escoger y de poder elegir, pero si a los jugadores los quieren dos países, es por algo evidente. A ellos, los tengo muy ubicados, sobre todo en su proceso Sub-17, de su premundial y del Mundial sub-17. Nos enfrentamos el año pasado, ellos con la Sub-20 de México y nosotros con la Sub-23, son muy buenos jugadores que van llevando poco a poco su proceso; ahora con Santiago Muñoz en Santos y, obviamente, Álvarez no hay ninguna obligación de tenerlos aquí por la necesidad de ganarle la partida a Estados Unidos.

¿Qué tan complicado serán Estados Unidos, Costa Rica y República Domina?

— Iremos paso a paso, porque en torneos tan cortos y tan determinantes, son tres partidos para avanzar y avanzar a ese partido que te pone o que te da el boleto para los Juegos Olímpicos. Hay que ir partido a partido enfocados totalmente a República Dominicana, sabemos de los otros dos rivales y de lo complicado que serán los tres equipos, pero hay que ir paso a paso. Hay que prepararnos lo mejor posible con los días que tenemos, cuando no tenemos entrenamientos, también estamos haciendo la chamba hablándoles por teléfono, de pasarles algún video, de reforzarle ciertos conceptos o fundamentos que trabajamos aquí. Buscamos de todas las maneras posibles mantenernos en contacto y que nos tengan presentes los jugadores.

¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas?

— En la selección hay poco tiempo y lo que buscamos como cuerpo técnico es conjuntar esas ideas, porque cada uno tiene una idea en su cabeza y por más que jueguen en el mismo club cada uno ve el futbol de una manera distinta. Nuestra labor es conjuntar, unificar esos fundamentos y criterios para que el equipo tenga muy claro cuando tenga el balón qué debe hacer; sobre todo, cuando no lo tenga también lo que tenemos qué hacer y disponer para poner estar el menos tiempo sin la pelota, esa es la labor que me parece la más complicada de cualquier seleccionador.

¿Consideras a Carlos Vela en caso de calificar a los Juegos Olímpicos?

— Hay muy buena comunicación con Gerardo Martino, ni se diga con Gerardo Torrado, Nacho Hierro y Javier Mier y tendríamos que hablarlo todos. Jugadores que no estén en el proceso de la mayor difícilmente pueden estar considerados para este proceso, en su momento lo hablaremos, no es un no definitivo, pero estamos muy alineados.

¿Qué representa para ti jugar en Guadalajara?

— Queremos sentir todo el apoyo de los mexicanos que sabemos que tenemos toda la buena vibra de todo el país, en este caso Guadalajara siempre ha tratado muy bien a la selección, no importa la categoría y eso buscamos. Por eso, se candidateo, se ganó y nosotros felices de poder ser anfitriones, locales y aprovechar esta bonita oportunidad que tenemos.