Texas Rangers, primer equipo que anuncia apertura total de su estadio

A pesar de la pandemia que aqueja a Estados Unidos y el mundo, los Texas Rangers anunciaron que se convertirán en el primer equipo deportivo profesional en permitir el 100 por ciento del aforo permitido en su estadio, el Globe Life Field.

A través de un comunicado, fue como dieron a conocer la noticia, impulsada por la medida del gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre la reapertura total del estado.

“A los Rangers les alienta que la Oficina del Gobernador nos haya dado autorización para abrir por completo el Globe Life Field al comienzo de la temporada 2021 de las Grandes Ligas”, se lee en el comunicado firmado por Neil Leibman, director ejecutivo del equipo texano

Here are the steps we are taking for your health, safety and peace of mind at @GlobeLifeField this season.

