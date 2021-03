Carlos Reinoso considera al América-Chivas más importante que el Barça-Madrid

Carlos Reinoso, uno de los jugadores extranjeros más importantes en la historia del América y señaló que el clásico contra las Chivas del Guadalajara es el más importante del mundo.

En entrevista con ESPN, el ‘Maestro’ consideró que el partido entre Chivas y las Águilas es equiparable a la intensidad que se viven en otros clásicos, como el Barcelona-Real Madrid.

“Sin duda que para el mundo el Clásico más importante es el Barcelona-Real Madrid pero para un servidor el clásico más importante es el América contra Chivas y se debe ganar como sea y bajo cualquier circunstancia", sentenció.

En otros temas, Reinoso pidió a los jugadores que respeten la historia de lo que representa este encuentro para el futbol mexicano.

"El clásico se juega con cara de perro, el clásico no es de los jugadores es de la afición y a la afición se le respeta matándose en la cancha, ahí es cuando el fútbol se transmite de adentro hacia fuera, y los clásicos hay que vivirlos y jugarlos con el corazón, no importa si llegas bien o mal”, explicó.

Carlos Reinoso también pidió que no compartan abrazos o intercambien playeras al finalizar el encuentro, que se realizará en el Estadio Akron.

"Los jóvenes ya lo ven normal, piensan diferente, pero para nosotros los viejos americanistas ver esa imagen nos hace mucho daño, le vuelvo a repetir, para nosotros lo más importante es la afición y el respeto que le debes de tener a la afición es defendiendo a su equipo a muerte, yo no me veo perdiendo saludando a un rival eso no se hace, parece que al cumplir 76 años me hice un viejo amargado pero no es así, con conocimiento de causa te digo que los clásicos son diferentes y la rivalidad siempre existirá", finalizó.

