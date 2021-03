Isaác Brizuela: "América no es la peor pesadilla de Chivas"

Isaác Brizuela calentó un poco más la previa del Clásico de Clásicos al considerar que el América no es un ‘dolor de cabeza’ para Chivas.

En conferencia de prensa, el delantero rojiblanco señaló que no hay una paternidad de las Águilas sobre el Rebaño en los últimos años.

“No, porque me han tocado muchos Clásicos y considero estar en termino medios de victorias y derrotas. Nos eliminan en las primeras Liguillas que me tocaron en Chivas, en los siguientes torneos nos toca eliminarlos o ganarles. No considero que sea la peor pesadilla el América para Chivas”, dijo.

El ‘Conejo’ Brizuela no tomó importancia sobre si un jugador apoya en un momento dado a cualquiera de las dos instituciones.

“Sí, porque lo vimos en el campeonato. Vi jugadores de otros equipos, siendo mexicanos, felicitando a Chivas, sino a la institución. Recalcaban que el ser mexicanos motivaba a un país y a ellos mismo, incluso estando en otro club. Si tu primer equipo es América le vas a tirar a Chivas y vas a decir que quieres estar en América. Me ha tocado estar de este lado y voy a defender a esta institución”, explicó.

Por último, sentenció que, aunque los jugadores extranjeros pueden considerar que las Águilas son más grandes, los jugadores nacionales saben que las Chivas cuentan ‘con más grandeza’.

“Sé la grandeza de este club, los aficionados que tiene. Es diferente el punto de vista. Los extranjeros dirán que América es más grande, pero los compañeros que incluso no han estado en Chivas y que son mexicanos dirán que Chivas es más grande. Es diferente pensamiento, pero cada quien sabe si tiene la razón”, concluyó.

