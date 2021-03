Sergio Ramos: "El Barça es el rival que más nos complica la vida"

Sergio Ramos, histórico defensa del Real Madrid y la Selección de España, reveló lo complejo que ha sido enfrentar a lo largo de la historia al Barcelona, acérrimo rival del conjunto blanco; incluso, considera que "es el rival que más les ha complicado la vida", en especial en la época que Pep Guardiola dirigió al cuadro culé.

"Aquel Barça, posiblemente el mejor de la historia, fue un equipo que marcó una era con Pep Guardiola. Ha sido el rival que más nos ha complicado la vida", mencionó el zaguero español en conferencia de prensa.

El capitán merengue sabe lo que significa la rivalidad ante el Barcelona; sin embargo, reconoció su admiración por Ronaldinho, pues a su consideración no sólo dejó un legado dentro del campo, sino también fuera de él. "Es uno de los jugadores más grandes que ha dado este deporte".

El Real Madrid se enfrentará al Barcelona el domingo 11 de abril, en el duelo correspondiente a la jornada 30 de la Liga de España, dos días antes, Amazon Prime estrenará la serie del defensa, aunque únicamente este día se podrá ver en España, pues en el resto del mundo será el 18 de junio.

