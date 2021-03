Álvaro Morales asegura que Miguel Herrera influyó para 'cambiarse' al América

Álvaro Morales, uno de los periodistas más polémicos en los últimos años, fue contundente al revelar que Miguel Herrera, ex entrenador de las Águilas, fue una influencia para convertirse en fanático del América.

En una entrevista publicada en el canal de Youtube del entrenador, fue el periodista quien indicó cuales fueron las causas por las que ‘se enamoró’ de los azulcremas y decidió dejar de apoyar a Cruz Azul.

“Todo comienza con la racha de 20 torneos en donde Cruz Azul no le puede ganar al América, y tú Miguel fuiste parte de esa racha. Yo, decepcionado de muchas finales perdidas, en 2013, yo sabía que incluso, cuando se te iba ganando, 0-2, con un hombre más, no creía que iba pasar el milagro de ganarle al América, a papá a América, sobre todo lo que había detrás de Cruz Azul.”, explicó.

También arremetió contra las ocasiones en que Cruz Azul cayó en el campo de juego frente a las águilas.

“Yo no era un antiamericanista, el América no es que me cayera mal, si llegue a odiarlo porque le ganaron mucho a Cruz Azul, pero era un odio normal, ser del Cruz Azul es una de las peores cosas que me han pasado en la vida, pero gracias a ti, a Moisés Muñoz pues me hice primero americanista de closet.”, continuó.

Tras la final del Apertura 2018, en donde América venció a la Máquina, el periodista hizo oficial su nuevo apoyo a las Águilas. También se ha caracterizado por ser un fiel crítico de equipos como Chivas y Pumas.

Publimetro te recomienda

VIDEO: Aficionados reciben a Floyd Mayweather con gritos de apoyo al ‘Canelo’ El ex campeón estadounidense estuvo de vacaciones en Tulum, en Yucatán, donde los seguidores mostraron su apoyo para Álvarez Barragán