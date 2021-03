'Gallo' Estrada y 'Chocolatito' noquean a la báscula; están listos para revancha

‘Gallo’ Estrada y ‘Chocolatito’ González superaron la última prueba para alistar la ansiada revancha en Dallas, Texas.

Con un espectacular físico, tanto Juan Francisco Estrada como Román González ‘noquearon’ a la báscula en la ceremonia de pesaje realizada este viernes, en donde ambos pugilistas registraron 114.8 libras, cerca del límite de la división.

Este fue el último cara a cara que tuvieron los peleadores previo a su pelea en donde estarán en juego los títulos de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo, así como el de The Ring.

La pelea, que se realizará en el American Airlines Center de Dallas, Texas, será la revancha entre el ‘Gallo’ Estrada y ‘Chocolatito’ González. La primera reyerta se realizó en noviembre de 2012, en donde el nicaragüense se llevó la victoria por decisión, para retener su cetro minimosca.

