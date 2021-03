Adrián Chávez: "Sí hubiera aceptado jugar con Chivas"

El ex portero del América, Adrián Chávez, habló previo al Clásico nacional de este domingo, en donde Chivas recibirá en el Estadio Akron a las Águilas, para disputar el duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo Guard1anes 2021.

Chávez sigue siendo el portero con más títulos en la historia del conjunto de Coapa, en donde es ídolo y leyenda; sin embargo, confesó en entrevista con Publisport, que de haber tenido la oportunidad, sí hubiera vestido la playera de Chivas, pues considera que todo futbolista se debe al equipo que le pague.

¿Cómo ves este Clásico nacional?

– En este tipo de Clásicos no importa si llegas de superlíder o eres sotanero, este partido es ganar o morir. Aquí no importa quien esté mejor. América vence, pero no convence, porque no está jugando bien, pero está obteniendo resultados y Chivas todo lo contrario, de momento juega bien pero no tiene los resultados. Los dos equipos van en el camino correcto, con dos técnicos muy buenos. Vucetich es excelente y Solari viene del Real Madrid, que no cualquiera llega ahí.

¿Te gusta este América de Santiago Solari?

– Es un entrenador joven, novato, pero con mentalidad diferente. Viene al futbol mexicano que es muy diferente. Llegó a un equipo muy exigente. Lo que está haciendo Solari es que está poniendo orden, defensivamente se ve mejor el equipo y con Miguel Herrera perdieron la brújula y ya eran un desastre. Este América va por buen camino, pero donde se le tiene que exigir más a Solari será en el próximo torneo, porque en este momento tiene un plantel que él no eligió, que ya tenía, también hay que alabar esa parte, porque le está sacando provecho a muchos jugadores. Seguramente debutará a muchos jóvenes, porque está acostumbrado a trabajar con Fuerzas Básicas.

Voz autorizada para hablar al respecto. ¿Cómo ves a Guillermo Ochoa y Raúl Guiño en la meta?

– De parte de Memo es bien sabida su capacidad, es de los mejores porteros mexicanos en la historia. Raúl Guiño es un portero joven con cualidades impresionantes, lo que le pasó a Gudiño fue que se agrandó, contra América tuvo un buen partido y pensó que eso era suficiente y fue cuando se vino abajo. Tiene que trabajar y aprender mucho. Puede ser uno de los porteros del futuro, tiene la ventaja de que no se lesiona mucho.

¿Hubieras jugado con Chivas?

– Aunque de corazón somos americanistas, si hubiera tenido la oportunidad de jugar en Chivas lo hubiera hecho, porque somos profesionales. Se critica, pero nos debemos al equipo que nos paga. Ahora ya lo hacen muy continuamente. Si le preguntamos a Jesús Molina, te puedo asegurar que es americanista de corazón, pero es el primero que quiere ganarle al América, porque ahorita se debe a Chivas.

Disputaste en distintas ocasiones este Clásico, ¿cómo se vive la semana?

– Yo creo no sólo es una semana, te puedo decir que es el partido que se espera al año; ahora cada semestre, sabes que es el Clásico del futbol mexicano.

Pronóstico para este partido

– Quisiera pronosticar que fuera un juego espectacular, que gane la afición y obviamente si gana América, mejor.