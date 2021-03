‘Checo’ Pérez sufre accidente y queda fuera de los primeros sitios en segunda práctica

Tras un debut ilusionante con Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez sufrió un susto durante la segunda sesión de prácticas y provocó que terminara en el octavo puesto.

El tapatío culminó la segunda jornada deteniendo el cronómetro en 1:31.682, tras cumplir con 117 vueltas en su monoplaza RB16B.

‘Checo’ Pérez tuvo que abandonar la pista por algunos minutos después de que sufriera un incidente, al perder la tapa del motor cuando activó el DRS mientras intentaba rebasar a Latifi, lo que generó una bandera roja en la pista.

Lo vivido por el mexicano no fue el único incidente en la pista, pues en la sesión matutina el español Carlos Sainz perdió el control de su monoplaza en la curva 7 antes de que lo hiciera el propio Laiti en la misma zona. El canadiense daño su neumático delantero derecho y tuvo que volver muy despacio a la zona de pits.

A pesar de esta situación, Sergio Pérez dejó buenas sensaciones en su primer día oficial bajo los colores de Red Bull, al culminar tercero en la primera práctica del día.

Mañana, el mexicano volverá a subirse al RB16B para la sesión matutina, pero en la segunda sesión será Max Verstappen quien tome el volante.

Bottas se recupera y Ferrari deja dudas

Con sesión y media cumplida, Valtteri Bottas lideró la segunda clasificación del día, tras firmar un cronómetro de 1:30.289, en apenas 58 vueltas completas.

Pierre Gasly, de Alpha Tauri, Lance Stroll (Aston Martin), Lando Norris (McLaren), Antonio Giovanazzi (Alfa Romeo), se quedaron con los primeros cinco puestos de la clasificación.

Parecen por detrás de Red Bull, de McLaren, y en la pelea con Aston Martin y Alpine. Charles Leclerc hizo dos tandas de carrera, culminando en sexto puesto.

DAY 2 CLASSIFICATION @ValtteriBottas was quickest for the second day of our @Aramco Pre-Season test in Bahrain 🇧🇭#F1 #F1Testing @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/uwX5gLrLkW

— Formula 1 (@F1) March 13, 2021