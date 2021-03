“No soy partidario de las polémicas previas a los Clásicos”: Zague

Luego del revuelo que causaron las declaraciones del defensa Antonio Briseño en el sentido de que Chivas es un equipo con más identidad que el América por el hecho de estar conformado por mexicanos, la leyenda azulcrema Luis Roberto Alves Zague dijo que eso no era cierto, y recordó que no es partidario de hacer polémicas previas al Clásico desde su época de jugador porque de lo que se trata es de demostrar en la cancha.

“(El América) tiene muchísima identidad. En su ideología así fue concebido y estructurado en los años 60 cuando el señor Emilio Azcárraga Milmo generó esa identidad al club, que en aquel entonces eran los ‘millonetas’, creados para para ‘atacar’ al equipo del pueblo, al ‘campeonísimo’, al equipo puros mexicanos. Así está concebido el clásico. Es la percepción de Briseño y es válido. El reto es trasladar eso a la cancha y hacer que los partidos sean vibrantes, intensos, basado en las palabras que los futbolistas del Guadalajara o America emiten”, afirmó a Publisport el ahora analista de TV Azteca.

-¿Le viene bien al Clásico este tipo de polémicas?

“Yo no era muy fan o partidario de esas cosas. A mi me gustaba quedarme callado. Yo no daba ese tipo de declaraciones, siempre tuve mucho respeto hacia el Guadalajara. De hecho tengo muchos amigos del Guadalajara hasta hoy en día, pero dentro de la cancha la rivalidad era inmensa. Nos desconocíamos y había que imponer condiciones. Pero todo es válido y creo que todas esas situaciones como las de Briseño le dan ese sazón como desde hace muchos lo han hecho otros jugadores del America y del Guadalajara”

-Por los números en lo que va del torneo ¿el América llega mejor que las Chivas?

“En un clásico siempre va a existir las estadísticas, la numerología previa al partido para tratar de calentar más el partido, que no hay necesidad, estas hablando del partido mas importante, más trascendental, el partido que, quiero pensar, todos los integrantes del América y Guadalajara quieren jugar siempre”.

“Si creo que el América viene un poco mas enrachado que las Chivas que han tenido claroscuros, buenos y malos momentos, no han sido regulares y constantes. El América si, con esa nueva etapa, con ese nuevo proyecto de (Santiago) Solari ha encontrado argumentos sólidos. América juega simple, sencillo, pero muy práctico y sobre todo muy efectivo. Los jugadores han comprado la idea de Solari, un tipo con conocimiento, que fue figura en su etapa como jugador, ahora como entrenador. Hay que darle tiempo pero no hay que olvidar que en América si hay que ganar y gustar”

-¿Ya sabrá Solari la importancia de jugar en Clásico en México?

“Si, es un tipo preparado, ya conocía el entorno, tuvo pasajes acá en México, su padre, su tío estuvieron aquí, vino como jugador al final de su carrera. Lo que hizo en Europa, donde llegó, a quien dirigió (Real Madrid). Sabe la importancia de estos partidos y lo que conllevan los resultados, las consecuencias positivas y negativas como en todos los clásicos del mundo normalmente sucede”.

-¿Alguna vez pasó por tu cabeza la idea de jugar en Chivas o te ofrecieron hacerlo?

“Salvador Martínez me hizo un ofrecimiento en la época de las ‘super Chivas’. Pero yo nunca me vi vistiendo la playera del Guadalajara, así como tampoco me imaginé a jugadores como Alfredo Tena o Cristobal Ortega hacerlo. Yo tampoco nunca me imaginé jugar con esa playera porque sabía lo que representaba, mi sentimientos, lo que yo quería que era escribir mi propia historia en el América, ser un futbolista reconocido, emular los pasos de mi padre, ser un jugador histórico, una leyenda”.

Foto tomada: MEXSPORT

-¿Qué piensas de los que han portado ambas camisetas?

“A mi no me gusta. Entiendo que el futbolista tiene que ser profesional. Pero buscar de alguna forma eso, tratar de generar esa situación yo la verdad no lo acepto, no comparto ese tipo de mentalidad porque sigo creyendo en esos conceptos de identidad, amor y cariño incondicional hacia una institución”.

-¿Ves al América como candidato al título en este Guard1anes 2021?

“Sí, veo a un plantel convencido, un plantel que está de la mano, jalando para la misma dirección con su entrenador Solari de quien me gusta su perfil, no quiere ser protagonista, no quiere ser el centro de atención, demuestra su rol como tiene que ser y dando ese lugar a los futbolistas”.

-¿Qué significa jugar un Clásico Nacional?

“Somos afortunados los que pudimos vivir ese tipo de encuentros por lo que representa. No solamente mediáticamente, incluso en el orgullo, en la carrera futbolística de cada uno porque ese tipo de confrontaciones siempre dejan secuelas para bien o para mal pero son fundamentales”.

