La FMF busca que sanción de la FIFA no afecte al Tri femenil

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya recibió de parte de la FIFA la resolución acerca del castigo que el organismo internacional le impuso por el grito discriminatorio, que hablaba de tener dos juegos de Selección a puerta cerrada.

Pero la FMF reviró y mandó al organismo una serie de preguntas para entender la resolución final, explicó Yon de Luisa, máximo dirigente de la Federación.

La intención es en primer lugar, no afectar a las selecciones femeniles, que se reduzca el castigo a un solo juego y que éste si se realiza a puerta cerrada, sea en el estadio Azteca.

“Nos llegó la resolución extendida, pero vamos a hacer preguntas para entender una resolución final, al término de agosto, de ahí no podremos saber si afecta o no y a qué partidos. Esperemos que sea solo varonil y ojalá solo sea en septiembre (en el juego eliminatorio contra Jamaica), pero debemos de esperar una confirmación definitiva. Esperemos que los juegos de septiembre y octubre de la Femenil, no se vean afectados”, mencionó De Luisa.

Aclaró que el partido o partidos de sanción, se jugará en la ciudad de México, en la casa tradicional de la Selección, el estadio Azteca: “No tenemos ninguna intención de hacer viajar a nuestros jugadores. Lo mejor que pensamos hacer es, si estamos concentrados en el CAR, jugar en el Azteca a puerta cerrada”.

En el pasado Congreso de la Concacaf, el dirigente tuvo la oportunidad de reunirse con directivos de la zona y de la FIFA, a los cuales se ha logrado sensibilizar, acerca del problema de las expresiones discriminatorias, y de la lucha que ha hecho la FMF, para erradicarlas: “Pudimos revisar los esfuerzos que la FMF ha realizado de la mano de Concacaf desde el 2019. Lo vieron con extraordinarios ojos. Se ha logrado poder utilizar el caso de México como un caso de éxito en la resolución de un problema de carácter cultural, teniendo un proyecto de inclusión y no discriminación.

“Las autoridades de FIFA están notificadas de los problemas que tenemos en nuestros calendarios y los efector que habría en el futbol femenil. Sin lugar a dudas, sería un golpe difícil tener que sancionar a la Selección Femenil en un acto que se realizó en una competencia olímpica y dirigida por Concacaf. En México hemos aplicado el protocolo desde el día uno, hemos operado sin tregua desde la Nations League, en la Liga MX y en los juegos amistosos de la Selección en Estados Unidos”.