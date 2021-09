Marcelo Michel Leaño dirigirá a Chivas en el Clásico nacional

Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, confirmó este lunes que Marcelo Michel Leaño será el entrenador interino del Rebaño Sagrado para el Clásico nacional del próximo 25 de septiembre, tras el despido de Víctor Manuel Vucetich.

El directivo apuntó que Leaño sólo será entrenador interino en lo que se elige a uno nuevo de manera definitiva para Chivas.

“Es un interinato. Vendrán algunas entrevistas con opciones. Leaño es DT, hay muchos jóvenes con el equipo. Hubo siete debuts, Marcelo los conoce muy bien. Es una decisión lógica. Pero es un interinato”, dijo.

🎥 Estamos en vivo desde Verde Valle en conferencia de prensa con nuestro Director Deportivo, Ricardo Peláez 🎙 🔴⚪️ https://t.co/Cv57XubbBV — CHIVAS (@Chivas) September 20, 2021

Peláez explicó que la salida de Víctor Manuel Vucetich de Chivas se “debió a que no encontramos el funcionamiento que se busca dentro del club, ya que el equipo se estancó”.

“No encontramos esa evolución. El entorno lo veía turbio, no era el favorable. Siempre un técnico con su jerarquía, había que apoyarlo hasta el último. Lo hicimos. Creo que estamos atorados”, señaló.

Por último agregó que existe un plan B pero que lo debe revisar con el comité deportivo. “Sí existe un plan B, que requiere tiempo. He leído mucho de que me entrevisté con varios técnicos, y que me arreglé económicamente y es mentira. Hemos respetado la jerarquía y trayectoria de Vucetich. No puedo entrevistar técnicos si tengo uno en el equipo. Plan B sí tenemos, vamos a iniciar con este sin descuidar nuestro objetivo. Hay candidatos y lo vamos a revisar con el comité deportivo”.