Stéfanos Tsitsipás por fin acepta vacunarse contra el covid-19

El tenista griego Stéfanos Tsitsipás, número tres del ranking mundial, aceptó recibir la vacuna contra el covid, pese a haber declarado previamente que sólo lo haría si el circuito ATP lo convertía en un requisito obligatorio.

Stéfanos Tsitsipás aseguró el mes pasado que renunciaba a la vacuna debido a preocupaciones con los efectos secundarios, pero ahora ha cambiado de postura.

“Me vacunaré este año para poder ir a restaurantes y tiendas. Apoyo a todos los que se vacunan. No soy médico; soy jugador de tenis, por lo que es posible que no tenga la opinión más fundamentada cuando se trata de problemas médicos”, valoró el griego en declaraciones a la cadena de su país Antenna TV.

Stéfanos Tsitsipás fue objeto de una reacción airada en su tierra natal después de sus comentarios iniciales sobre la vacuna, con una serie de figuras destacadas que cuestionaron su postura.

“La vacuna no se ha probado lo suficiente porque es nueva y tiene algunos efectos secundarios. Conozco a algunas personas que los han sufrido. No estoy en contra, simplemente no veo ninguna razón para que alguien de mi edad se vacune”, expuso Stéfanos Tsitsipás.