“Messi ahora tiene que servir a Mbappé”: Nicolas Anelka

El fichaje de Lionel Messi al PSG fue el más sonado durante el último periodo de transferencias; sin embargo, el ex futbolista Nicolás Anelka asegura que el equipo es de Kylian Mbappé y que la Pulga debe respetar la jerarquía del francés.

“Mbappé tiene que ser el jefe del ataque porque es el número uno. Messi lo era en el Barça, pero ahora tiene que servir a Mbappé. Lleva cinco años en el club y eso Messi tiene que respetarlo”, dijo el Puma Anelka a Le Parisien

El ex jugador del PSG, Real Madrid, Arsenal y otros equipos señaló que si Mbappé alabó el talento de Kylian.

mientras que Raúl Gudiño agarraba del cuello al atacante del América.

“Es insustituible Mbappé, en velocidad es el mejor del mundo y el PSG debe hacer todo para que se quede, pero yo creo que ya lo tiene decidido. Quiere más y es normal, si hubiera jugado sus tres últimas temporadas en Inglaterra o España ya habría sido Balón de Oro. Si se va, habrá que agradecerle todo”, comentó.

Anelka también señaló que Lionel Messi no está del todo contento en el PSG y que el argentino no olvidará que Mauricio Pochettino lo sustituyó en el encuentro ante el Lyon, el pasado 19 de septiembre.

“No puedes cambiar a un Balón de Oro cuando aún no ha marcado. Messi no olvidará lo de Pochettino y será difícil recuperar la situación, no puedes manejar así a Messi”, apuntó.

Por último dijo que la presión sobre el PSG es muy grande por tener entre sus filas a Messi, pero que en el futbol no se gana sólo con estrellas.

“Tener a Messi supone que el PSG haya superado a los demás, es un club ahora al que todo el mundo quiere, pero le falta un título europeo y eso es una presión grande ya que todos piensan que con Messi lo ganarán, pero el futbol no son solo estrellas”, agregó.