U2 realiza conciertos sorpresa en el metro de Berlín

La banda irlandesa U2, sorprendió a transeúntes en metro de Berlín. Con tan solo una guitarra acústica, Bono y The Edge tocaron tres temas de su repertorio.

Interpretaron "Get out of your own way", tercer sencillo de su nuevo albúm "Songs of Experience"el cual se estrenó el 1 de diciembre y es el disco número 14 de la banda.

Y para complementar el mini concierto, tocaron "Sunday Bloody Sunday" y "One", ésta última fue escrita en Berlín como recalcó el cantante.

El concierto fue trabajo coordinado entre el gobierno de la ciudad y el operador del transporte público, llegaron a la estación Deutsche Oper y fue transmitido poor Facebook.