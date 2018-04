Fey se retracta: "La media naranja no existe, ¡olvídenlo!, ¡olviden esa canción!"

En plena gira del 90's Pop Tour, Fey hizo un espacio en su agenda para promover su más reciente sencillo, titulado Comiéndome tus besos.

"Esta canción es muy simple. Es lo que se siente por fuera, lo que se siente físicamente, pero ya cuando te los comes y empiezas a ir más adentro, y a combinar sentidos con piel, es cuando se vuelve un beso muy especial, y es donde te das cuenta si hay o no hay amor", explicó la cantante.

Acto seguido, y ya entrados en el tema, los conductores del programa le preguntaron a Fey cómo se encuentra actualmente en el amor.

"¿El amor? Pues no sé decirte, no hay nada de eso", respondió, a lo que los conductores insistieron en saber si no tenía a su Media naranja, como cita su canción.

"La media naranja no existe, ¡olvídenlo!, ¡olviden esa canción! Eso es una mentira, una falacia!, añadió la artista, ante la sorpresa de los presentes, entre ellos, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Natalia Téllez.

"¿Y el complemento existe?", continuó otro de los conductores.

"Que existe ni qué fregados, es una mentira", reiteró Fey.

A continuación compartimos el momento en video.

Información que te puede interesar

Entrevista con Liliana Melo de Sada: Ahora viviré el Festival de Santa Lucía ¡relajadísima!