Entrevista con Liliana Melo de Sada: Ahora viviré el Festival de Santa Lucía ¡relajadísima!

Liliana Melo de Sada, ¿cómo recibe este homenaje?

— ¡Muy emocionada! Y muy agradecida con Dios, con la vida y con mi familia. Acabo de cumplir 62 años y los cumplí con salud, rodeada de mis hijos, de mis nietos, voy a ser abuelita dentro de 10 días, voy a tener a mi quinta nieta, sólo tengo un nieto hombre, bendito entre las mujeres (risas). Y también estoy muy agradecida con el gobierno del estado y con las instituciones.

Empezamos esto hace 10 años con el gobernador Natividad González Parás. Casualmente me tocó estar con cuatro gobernadores en 10 años, porque así se dio, y el apoyo del gobierno es invaluable, porque no hay festival al que le alcance el presupuesto si no hay una infraestructura como la del gobierno del estado.

Y las instituciones, pues empezamos con 20 y ahora somos 94 instituciones unidas y, por lo que veo, Lorenia (Canavati) ha sumado tres o cuatro en estos últimos meses y le va a seguir. Los planes que ella les va a platicar son hermosísimos y súper ambiciosos. Creo que éste se va a convertir en el festival más importante de México, definitivamente.

Hablando de Lorenia Canavati, ¿cuál es el consejo que usted le deja, ahora que toma la estafeta?

— Yo lo único que le dije es: sé cómo eres. Porque Lorenia tiene un drive impresionante, ella siempre está luchando, y le dije: nada más no aflojes, tú síguele, dale para adelante.

Ella es una mujer de negocios, yo no. Ella va a ver otras oportunidades para que el festival siga creciendo, porque mi labor siempre fue más filantrópica, como que yo a los negocios no le entiendo mucho. Y ahora que Lorenia se está juntando con las universidades, están agregando más cosas, y está viendo si en algún momento, si Dios quiere, el festival puede ser autosustentable.

Lo que viene para Liliana Melo de Sada

¿Cómo va a vivir el Festival Internacional de Santa Lucía 2018?

— ¡Ay, relajadísima! (risas) ¡Tras bambalinas! Sólo saludando y diciéndole a los demás que todo salió bien bonito, sentada sin saber nada de que no llegó el artista, que se quebró la pierna anoche, que se cayó, que no llegó el avión, qué sé yo.

Imagínate en 10 años lo que fue eso, así que yo ahora voy solamente de invitada, y voy a ser la invitada más feliz del festival.

¿Y qué mensaje le deja a la ciudadanía que durante estos 10 años ha disfrutado del festival gracias a usted?

— Que lo aprovechen, que lo sigan disfrutando, hay que dejar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que den lo que tienen que dar, porque tienen una mentalidad muy fresca, diferente, una mentalidad del futuro.

Yo me quedo en el Paseo de la Mujer Mexicana, sigo ahí como presidenta, y ahí me quedaré unos años más apoyando a las mujeres, pero esta parte cultural, que es de mucha presión y de buscar fondos por donde no te imaginas, pues ya lo van a hacer las que se están quedando ahora con el paquete.

