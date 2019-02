Tips para dejar tu auto en el Valet Parking

El valet parking se encarga de la recepción, aparcamiento, custodia y entrega de vehículos. En estricto sentido, se trata de servicios que cuentan con la estructura legal (permisos y seguros), humana (personal capacitado), física (lugar de estacionamiento) y administrativa, que garantiza tanto una operación sin incidencias, así como el manejo de incidentes.

En el mundo real, el profesionalismo de estos servicios de aparcamiento se pone en duda debido a malas prácticas ocurridas en buena parte de las empresas del sector, que incluyen mala atención al cliente, maltrato a las unidades a su cargo, uso indebido de los vehículos, robos parciales y robos totales.

¿Por qué la gente sigue usando estos servicios?

La mayor parte de los usuarios de un valet parking recurre a ellos por comodidad. El hecho de poder ascender y descender de su auto frente al establecimiento, y al mismo tiempo ahorrarse tiempo buscando algún sitio disponible para estacionar.

En otros casos, es la única alternativa que existe para aparcar, ya sea por la falta de espacios o por que los lugares existentes están concesionados con exclusividad para estas empresas.

Lo cierto es que no todas las empresas de valet son iguales, y el personal que trabaja en ellas muchas veces es estigmatizado por la mala fama y desprestigio de su actividad.

Para que no tiembles la próxima vez que dejes tu auto en el valet parking, sigue y comparte estas recomendaciones, así más gente aprenderá a cuidar su patrimonio.

3 recomendaciones al dejar tu auto en el valet

1.- Pon atención

Asegúrate de las condiciones del estacionamiento: ¿Tu vehículo estará resguardado o en la vía? ¿Lo aparcan bajo techo o al exterior? ¿Estacionan en lugares permitidos? ¿Tienen la tarifa a la vista? Puede ser que el lugar no ofrezca las condiciones de seguridad que buscas, o no brinden el servicio prometido.

Fíjate en la persona que te recibe el auto. Es importante verificar que la persona a quien le entregas tu vehículo sea personal de la empresa. Generalmente el uniforme basta para identificarlos. Es muy importante fijarnos en algunos detalles como su altura, peso, tatuajes o cicatrices, color de ojos y cabello. Estos detalles te ayudarán a identificarlo entre el resto de los empleados, en caso de ser necesario.

Comprueba si cuentan con personal para mover los autos, personal para lavarlos (en caso de que ofrezcan el servicio), personal para cobrar y personal para solucionar dudas, quejas y reclamaciones. Esto te hablará del nivel de profesionalización del establecimiento y su verdadera capacidad de operación.

2.- Términos y condiciones

Tu boleto debe incluir datos fundamentales sobre el servicio como identidad jurídica y fiscal, cobertura del seguro, dirección del establecimiento y horario de servicio. Estos elementos, te permitirán darte cuenta el nivel de formalidad de la empresa y te serán de utilidad en caso de contingencia.

También debe incluir el folio del boleto, la fecha y hora a la que llegaste, la marca, modelo, color y placas de tu auto, así como los daños existentes y las prendas de valor encargados al personal. Este registro es el que ampara la recepción de tu vehículo y objetos personales, de acuerdo con información cotejada por ambas partes.

3.- Salida

Jamás entregues tu boleto antes de recibir el auto. Recuerda que es la única garantía que existe sobre la prestación del servicio y, en consecuencia, de la responsabilidad de la empresa sobre tu propiedad.

Cuando llegue tu auto, realiza una inspección a las condiciones estéticas, mecánicas y eléctricas elementales, para asegurarte que no hubo un uso inadecuado del vehículo.

Revisa que todos tus enseres personales se encuentren en el auto, sin importar si se trata de objetos de valor o no, por si necesitas realizar un reclamo. Quizás no te sea posible recuperar o ser indemnizado por objetos no declarados, pero al menos tendrás un parámetro para saber si vuelves a dejar tu auto ahí.

Consideraciones finales

Recuerda que como usuarios podemos exigir un buen servicio, pero la educación es primordial. Estamos dejando una parte importante de nuestro patrimonio, no lo expongas teniendo una mala actitud con la gente que te brinda el servicio.

Por último, es de gente bien nacida reconocer un buen trabajo, ya sea de manera verbal o en la propina, si así lo consideras.

