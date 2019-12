Experimento revela el ambiente homofóbico en los espacios públicos

Circuló casi todo un día el video de dos mujeres que confrontaron a una pareja de hombres por estar juntos en un lugar lleno de niños, las apodaron #LadyMoral.

Ya eran varias las respuestas en contra de la postura de las mujeres, los usuarios consideraban que no respetaban a la pareja, pues arremetieron contra ellos con el argumento de: por ser homosexuales no tenían los mismos derechos y que no querían ver "joterías por acá ni joterías por allá"

Fue al día siguiente que Gilberto Corrales, Director General y Artístico en Teatro en el Incendio, declaró en su Facebook que fue un ejercicio de teatro invisible sobre la homofobia y que tuvo el objetivo de exponer la situación que vive el colectivo LGBT en Tijuana, México.

El colectivo, de acuerdo a Corrales, visibiliza la violencia cotidiana permitiendo a más gente presenciar lo que es la discriminación hacia las personas homosexuales, problemática que está latente y que se ha vuelto tema tabú.

Corrales afirmó en su post que el Teatro del Oprimido visibiliza la violencia cotidiana y que el ejercicio de Teatro Invisible, logró que las personas prestaran atención una problemática que no ha disminuido en años.

"No por ser teatro deja de ser verdadero No por ser teatro deja de existir la homofobia No por ser teatro se devalúa la valiente acción de todas aquellas personas que reaccionaron en cuerpo, mente y emoción para acabar con la discriminación." -Gilberto Corrales

🛑 “Tijuana erradica la discriminación por homofobia.” Podría ser el próximo titular.

