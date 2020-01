Hombres acosan a mujeres transexuales y ellas les dan una gran lección

Dos mujeres transexuales que comían tranquilamente en una pizzería en Miami, sufrieron acoso por parte de dos hombres. Ante la situación, ambas no callaron y enfrentaron a los hostigadores.

Las imágenes muestran que las chicas trans fueron agredidas con comentarios despectivos por parte de los masculinos, por su preferencia sexual y su forma de vestir.

Piden plan de seguridad para comunidad trans ante crímenes de odio La comunidad tttrans solicitó al gobierno de la Ciudad de México una estrategia frontal que garantice el derecho a la salud y seguridad a este sector de la población

Ellas pidieron que no las insultarán, sin embargo, las burlas no cesaron e incluso no respetaron su espacio, pues uno de los hombres se sentó en la mesa donde las trans se ubicaban.

Una de ellas apartó al señor del asiento de forma inmediata, lo que provocó risas y burlas de los demás clientes. La grabación exhibe que aquella situación desesperó a las víctimas.

Una de ellas se levantó y entre gritos enfrentó a los acosadores, posteriormente su acompañante de cabello rojo se unió.

Brutal golpiza entre transexuales en la Escandón En la grabación se puede observar a un par de mujeres riñendo hasta el punto en el que una de ellas somete a patadas en el rostro a la otra

De las palabras siguieron los golpes entre las trans y los acosadores. La batalla campal concluyó con uno de los hostigadores en el piso del local, mientras ambas exigían cortesía: “A mí me respetas”.

“¿Cómo fue que dijiste, qué dijiste? A mí me respetas porque soy ciudadana, soy nacida en Florida. ¿De dónde eres tú? Ubícate que esto no es Cuba” afirmó una de ellas.

Hasta el momento se desconoce en dónde ocurrió la situación y la respuesta del propietario.

TE RECOMENDAMOS: