'Por fin estoy realizando mis sueños': Danna Paola

Para la cantante, compositora y actriz Danna Paola no todo ha sido miel sobre hojuelas. Desde que comenzó su carrera a la edad de cinco años, estuvo rodeada de un equipo de trabajo que le decía qué hacer, hacia dónde dirigirse y cómo realizar su trabajo. Sin embargo, tras tomarse una pausa de siete años en la industria del entretenimiento, la joven de ahora 24 años regresó con un proyecto que le ha permitido conectar con la gente, pero sobre todo, tomar las riendas de su carrera y realizar sus sueños.

En una entrevista con Publimetro, la protagonista de la serie original de Netflix, Élite, y jueza de la decimosegunda generación de La Academia, habló del éxito de su más reciente disco Sie7e y los alcances que han tenido los sencillos, Mala Fama, Oye, Pablo y Sodio.

¿Cómo te sientes con el éxito de esta etapa de tu carrera?

— Muy agradecida, esa es la palabra. A estas alturas de mi carrera me sigo sorprendiendo con todo lo que sucede, pero sobre todo con mi música. Sigo en shock con todo lo que está pasando, con los tres sencillos que han sido una locura. Sin duda ésta ha sido la etapa más musical del mi vida y ha sido un trabajo que he hecho desde el fondo de mi corazón. Para mí es increíble poder transmitir en las canciones todo lo que siente y que venga de vuelta a mí con todo el amor y cariño de mis fans. Es como un círculo en el que das y recibes y es algo que no puedo dejar de agradecerle a la vida y a mis fans, por supuesto.

¿Qué te dicen los números que has alcanzado en las plataformas digitales?

— El siete es un número mágico, es algo que he tenido súper presente, por eso le puse así a mi último disco. Es un número que me ha marcado muchísimo, el álbum tuvo siete canciones, lo lancé después de siete años que me retiré de la música, en 2007 escribí mi primera canción, el 7 de febrero salió Sodio. Más que agradecer por los playlist y los números, estoy muy contenta con todo lo que ha sucedido, con la conexión con el público, con mis fans. Me doy cuenta que la gente quiere escucharme, escuchar mi música y está al pendiente de lo que hago y se identifica con las historias que plasmo en las canciones. Quiero contar algo a través de mi música.

¿Por qué crees que has conectado con la gente?

— A la autenticidad de mi propuesta, a de verdad sentarme a platicar mis cosas, mis sentimientos, mis emociones. Cuando realmente eres genuino y auténtico, el público lo nota y lo agradece. En esta industria viví siempre con el ‘debes cantar esto’, ‘debes vestir esto’, ‘debes cantar de esta manera’, y ya no era yo. Todo estaba rehecho. Y este proyecto está bajo mi corazón, mis ideas y obviamente un gran equipo de por medio, pero por fin estoy realizando mis sueños. Creo que he sido genuina, la gente lo ha notado y amo que les guste eso de mí.

¿Cómo fue que soltaste todo ese control y te dejaste ser?

— A ciencia cierta no lo sé, creo que viene de madurar. Llevo tantos años en la industria y con la atención de las cámaras que yo misma he puesto los límites. Pero con cosas que realmente merecen ser habladas, merecen la pena ser escuchadas, me he dejado llevar. En el arte y en la creación, en el escenario, he encontrado mi punto de desahogo. Viene del aprendizaje, de permitirme poder escribir mis letras, de saber que creo en mí, que mi equipo cree en mí, mis fans ahora que lo escuchan creen en mí. Es una responsabilidad para mí saber que mis fans lo escucharán y se identificarán, por lo que trato de hacer temas que sé que voy a escuchar y voy a bailar.

¿Cómo asumes esa responsabilidad con el público?

— Intento ser muy paciente. Soy una persona muy perfeccionista y me he hecho mucho más con este proyecto. Mi música es mi carta de presentación con el mundo y es con lo que he llevado mi voz. Es una gran responsabilidad pero también me libero mucho porque el hablar de cosas que sé que también funcionan en la industria no me da miedo. Me siento muy orgullosa de todo el trabajo arduo que realizamos, de saber que una mala experiencia puede convertirse en algo muy bonito, en algo de calidad, que hace tanta falta hoy en día. Está increíble hacer música pero hay que saber qué estamos haciendo, que tenga un mensaje, que sea algo bueno.

Tienes muchos seguidores jóvenes y de la comunidad LGBTTI+ ¿qué representa para ti?

— Me siento muy orgullosa, me siento con muchas ganas y con más poder aún de que me ayuden a tener esa fuerza de salir al mundo y darle esa libertad que merece. Apoyar al amor en general, no sólo a la comunidad, y que ellos me hayan abrazado antes que nadie para mi es un agradecimiento eterno. Tenemos que celebrar mucho en el amor. El amor es amor, el punto es ser sincero y disfrutar la vida que se nos va en un suspiro.

¿Viene más música?

— Sí, muchísima. A raíz de Sodio estamos con la vara muy alto. Tenemos más de 30 temas de por medio que ya escribí, ahora es pensar qué sigue. Todo ha sido muy genuino, no he podido pensar qué sigue. Mientras vaya recordando tantos momentos que he vivido seguramente iré escribiendo más canciones. Este año estaré enfocada 100 por ciento a mi música. Viene también la tercera temporada de Élite, que también me emociona mucho porque sé que la gente la va a disfrutar mucho.

¿Te gustaría explorar otros géneros?

— Claro que sí, quiero seguir aprendiendo de ritmos, de utilizar piano, guitarra. Por lo menos me encantaría probar algo de regional mexicano. Le tengo un cariño muy grande al género. He probado con trap, las posibilidades del pop son gigantescas, no me limito y lo que venga con compositores, productores y amigos será increíble. Me gustaría colaborar con Cristian Nodal, con Karol G, que me encanta cómo ha crecido. Mi sueño toda la vida ha sido hacer algo con Jennifer Lopez, sería el súper top.

“Como actriz me encantaría trabajar con Almodóvar, salir de mi zona de confort. Siempre me han gustado los retos”, Danna Paola

15 millones de reproducciones tiene Sodio, a dos semanas de su lanzamiento.

