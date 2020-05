¿"La maldita lisiada" en francés? Comediante recrea la famosa escena de Itatí Cantoral

La comediante venezolana Joanna Hausmann, compartió un video recreando la famosa escena de Itatí Cantoral en María la del Barrio, y las redes aman su nueva versión.

En un clip que dura menos de un minuto, la comediante supo seleccionar lo más característico de novelas de todo el mundo para parodiar la ya famosa escena de la "lisiada" y así lograr hacer una versión fiel a cómo sería si su país de origen fuera diferente.

Tropicalizó la escena a países como Inglaterra, Venezuela, Brasil, Colombia y Estados Unidos, todos aplaudidos por sus acentos y manejo cómico del idioma respectivo; sin embargo el clip de Canadá y Francia se han robado la atención del público pues resultaron más divertidas que el resto.

I recreated my favorite viral clip if it had been in 7 different countries. Yes I am bored. #MalditaLisiada pic.twitter.com/HlRfcjJlrC

— Joanna Hausmann Jatar (@Joannahausmann) May 6, 2020