Reos se contagian de COVID-19 para salir de penal en Los Ángeles

Mediante la conferencia ofrecida el día de ayer por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, fue informado que un grupo de reclusos del Centro Correccional del Condado Norte intentó deliberadamente infectarse con COVID-19.

Fue mediante videos de vigilancia que se observó dicho comportamiento al interior del penal, los clips muestran a cerca de diez reos compartiendo agua caliente de una botella para imitar los síntomas de coronavirus y así ser examinados para salir. En otra grabación, los reos aparecen no sólo compartiendo un vaso con agua sino también olfateando la mascarilla de alguien.

Today, @LACoSheriff Villanueva spoke about a dangerous plot in our jail system: Inmates deliberately trying to catch #COVID19 in hopes of early release. Watch the news conference to see inmates pass around protective equipment https://t.co/m1tgOGmhGS… pic.twitter.com/J0rG1VmdNs

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) May 11, 2020