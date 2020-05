Médico de Chiapas denuncia amenazas para dejar de atender a pacientes con Covid-19

Por medio de una grabación, el médico Miguel Valdés G. denunció que las autoridades de Chiapas quieren cerrar su consultorio ya que atiende a personas que acuden con síntomas del Covid-19.

El doctor del pueblo afirmó que trabaja diario pese a que arriesga su vida y la de su familia.

Él reconoció que debe poner su granito de arena en esta batalla y apoyar lo más que pueda para las salvar vidas de los habitantes.

“Ya sé que me van a venir a chingar por arriesgar mi vida y por llevar a cabo mi vocación cómo debe ser, pero todos están escondidos, miren ustedes cómo están a puerta cerrada y yo ni un día encerrado (…) y no se vale, ya sabía que me iban a venir a chingar”, señaló Miguel Valdés.

El doctor evidenció que el sistema de salud de Chiapas presuntamente no estaba actuando de forma adecuada para salvar a las personas con Covid-19, incluso amenazó con revelar información.

“Y si vienen, voy a decir la verdad de cómo está todo el mier…. de salud, porque no están haciendo nada, puro chingado paracetamol”, informó.

En las imágenes publicadas se muestra a varios pacientes que señalaron que sus enfermos no fueron recibidos ni atendidos en ningún hospital, hasta que llegaron al consultorio.

Por lo que, muchas personas manifestaron su solidarización con el personal de la salud.

En su consultorio varias familias desesperadas han buscado ayuda médico que no ha llegado en los hospitales del sector público donde muchos son rechazados como Tres Culturas, Hospital Isstech y el Hosp Covid San Cristobal de las Casas.

El doctor también señaló que el secretario de salud y el gobernador de Chiapas son unos inútiles e inservibles, porque no están ayudando a la gente. Además, cuestionó sobre la ubicación de los diputados y senadores en estos tiempos de pandemia.

Hasta el momento la Secretaría de Salud del Gobierno de Chiapas no ha dado una opinión al respecto.

