Ninel Conde le manda mensaje a Maradona: “Tiene muy buen gusto musical”

Ninel Conde alista su primer concierto virtual donde deleitará a sus fans con un show totalmente diferente a un palenque o feria del pueblo el cual será más íntimo desde la comodidad de sus casas adaptándose a esta nueva realidad mundial que ha revolucionado el streaming en vivo debido a la pandemia por el Covid-19.

Mariana Seoane: “Sigamos cuidándonos pero salgan a vivir, a trabajar, no queda de otra” La cantante dará un concierto virtual el 7 de agosto en beneficio a niños con cáncer que atiende Casa la Amistad

“Es mucho más cercano, íntimo, con mucho color, luces, explosión musical, vestuarios, con mucho movimiento, pero en casa donde se antoja un sábado por la noche una primera fila, algo acústico, van a conocer esa faceta mía”, dijo a JDS.

La cantante destacó que será algo nuevo para ella como una convivencia que tendrá con los primeros fans que compren su boleto y otros tendrán el privilegio de que ella les haga una video llamada personal el próximo 1 de agosto por e-ticket.

JDS

“Antes era el show, pasabas a la foto, pero ahora será un meet & greet por zoom y serán 150 personas que se inscriban dentro de la misma aplicación; la otra dinámica quienes etiqueten su boleto en Facebook, 10 personas tendrán una video llamada, yo les voy a marcar”, dijo contenta del show donde hará un recorrido musical con homenajes a Selena, Juan Gabriel, Marisela, dos temas nuevos y el último con Juan Magán “Tú me pones a pecar”.

María Raquenel: “En mi libro contaré toda la verdad sin echar culpas a nadie” La cantante está de estreno con su nuevo video musical “Atrapada en un amor”

“El bombón Asesino” no faltará además de que le dio mucha risa ver el video donde se ve al ex futbolista Armando Maradona bailando su éxito musical. “Cuando me lo mandaron no lo había reconocido que se bajó los chones y cuando veo dije tiene buen gusto musical”, afirmó la actriz.

En relación a su proceso legal que lleva contra Giovanni Medina, quien desde hace cuatro meses no ha deja que vea a su hijo Emmanuel, está cansada de estar desmintiendo dimes y diretes, y le pide que haga público como le gusta, este convenio para avanzar en el proceso por el bienestar del hijo que tienen en común.

JDS

“Ya me cansé de desmentir, yo no he recibido ningún convenio de su parte, yo le mandé hace un mes y no he recibido respuesta, lo reto a que me mande o muestre con los medios una propuesta para irla trabajando, estoy con toda la disposición que la situación termine para bien de mi hijo, porque es algo que ya está muerto”, expresó Ninel.

Lucero recuerda a su amigo Joan Sebastian a cinco años de su muerte “Siempre he pensado que Joan es eso, una especie de amuleto de buena suerte”, dijo

Lo real es que sí tiene un daño psicológico tras la prueba a la que fue sometida por parte del fiscal que lleva su caso. “El perito en psicología determinó que sí existió violencia de género en mi contra y ya se están haciendo los procedimientos pertinentes para que se actué al respecto”.

En los últimos días ha podido hablar con su hijo pero muy breve, al señalar que está siendo manipulado por su papá desde que inició esta batalla legal por los derechos del menor. “Muy poquito, está bastante renuente a hablar conmigo, me dice textos como ‘mamá quiero jugar con mi papá, me divierto más con mi papá que contigo, no quiero hablar contigo, déjame ser feliz con él’ como textos de telenovela”, detalló.

"Mi hermano ya está en terapia media y no está intubado”: Graciela Mauri “Carlita, su esposo, Toñito, mi cuñada y la nana se contagiaron, pero no tienen síntomas como para ir al hospital y él no está intubado”, dijo

Ninel espera que el tiempo le dé la razón y logren un acuerdo en el menor tiempo posible para poder convivir con su hijo Emmanuel, mientras se refugia en el amor de su hija Sofía, sus hermanos y de una nueva pareja sentimental del que no tiene problema en decirlo.

“El amor te dignifica te hace ser mejor persona y hay que enfocar tu energía en las cosas que lo requieren y eso no está peleado con que Dios te mande una bendición y un bálsamo a tu corazón dentro de tanto caos”, apuntó sonriente.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

¡Adorable! Niño coloca un cubrebocas a su perrito para protegerlo Un pequeño niño fue captado por su vecino en su camino a la tienda

Arman ‘fiesta covid’ en la colonia Tacuba y la difunden en redes sociales Un grupo de personas realizó una fiesta clandestina en medio de la pandemia

Atrapan en la ‘movida’ a vendedor de aguas frescas; llena los vitroleros en el registro "Ahí van las aguas frescas de a 10 pesos", señaló el usuario que grabó y difundió la grabación