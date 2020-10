Tunden en redes a Lilly Téllez por protagonizar 'escena' contra López-Gatell

Lilly Téllez, senadora que asumió el cargo bajo el cobijo de Morena y que posteriormente dejó la bancada tras una serie de polémicas, volvió a convertirse en tendencia por una peculiar escena que protagonizó contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

La ex presentadora de televisión aprovechó su participación para regalar a López-Gatell un bastón haciendo referencia a que "está dando palos de ciego" ante la catástrofe real que es la epidemia de Covid-19 para México.

Asimismo dijo que sería su cetro, llamándolo “pequeño virrey del país de las camas vacías”.

Además reclamó que hasta las cifras de muertos por coronavirus tengan sub registro y que según sus dichos, las cifras exactas se conocerá hasta el 2022, "que el Inegi los cuente".

"Usted no hace trabajo de médico, usted decidió no hacer pruebas, usted mandó a casa a 36 enfermos de cada 100, se obsesionó con una curva que nunca bajó y, como broche de oro, por si todavía le queda capacidad de sorpresa, 73% de los intubados se muere", reprochó.

En otra oportunidad también aseguró que el subsecretario es la representación del dicho popular "lo barato sale caro" por preferir analizar la pandemia con el modelo centinela en vez de la realización de pruebas.

"Usted y su trabajo de baratija, de cuarta, ha costado más que dinero. Su trabajo, su barato modelo centinela, su vulgar ambición, su arrogancia y su vanidad se han pagado con la muerte de seres humanos", sentenció.

López-Gatell, después de la serie de críticas de los senadores de oposición, realizó una invitación a que se integren y sean parte de la solución.

Tras su respuesta, fue suspendida por reclamos y gritos la sesión en la que comparecía junto al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo Baeza.

Lilly Téllez, quien ya ha sido blanco de críticas por expresar ideas retrógradas con respecto a temas como el aborto, se convirtió en tendencia en redes sociales, especialmente por comentarios negativos:

Me da mucho gusto que la miserable Lilly Téllez saque toda su rabia y su veneno. Que veamos en ella la reencarnación de una vulgar traidora, trepadora y acomodaticia. Y espero que nunca más, la 4T vuelva a cometer el error de confiar en estos personajes.

Que oso que haya gente apoyando a Lilly Téllez y que asco que la gente siga creyendo que la gente muere por Gatell la gente muere por irresponsable por qué no acatan instrucciones con sus fiestas en plena cuarentena, la información esta si uno hace caso o no ya es decisión person pic.twitter.com/EfvYR4extd

Cada vez que pienso que Lilly Téllez no puede hacer un ridículo mayor, siempre llega y me vuelve a sorprender.

Pues al menos ya sabemos que Lilly Tellez no ha visto ni una sola de las conferencias de prensa de López Gatell.

Cuando se me olvida que la estupidez humana no conoce límites, leo a Gilberto Lozano, Lilly Téllez o Paty Navidad… y me reconcilio con Einstein

— Pedro Salmerón Sanginés (@HistoriaPedro) October 9, 2020