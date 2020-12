Recibe personal médico de Boston vacuna contra el Covid-19 con divertido baile en Tik Tok

Personal médico del Boston Medical Center, Estados Unidos, celebraron la llegada de la vacuna desarrollada por Pfeizer y BioTech a su unidad médica con un baile en Tik Tok el pasado 14 de diciembre, el cual ya cuenta con millones de reproducciones tanto en la red social china como en Twitter.

El video presentado muestra a diferentes miembros del personal de salud de la clínica bailar y divertirse, siempre con cubrebocas, careta y manteniendo la distancia, en el estacionamiento del Boston Medical Center al ritmo de Good as Hell de Lizzo.

De acuerdo con el hospital de Boston, el Boston Medical Center fue la primera unidad de atención médica en recibir la vacuna en el estado de Massachusetts, después de que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) aprobara su uso en los Estados Unidos el pasado 11 de diciembre.

Why I love my job ⁦@The_BMC⁩ ! Teams of people working to safely and equitably distribute vaccines to their front line colleagues getting cheered on by their friends celebrating the arrival of the vaccines! A great day, a great place. ❤️ pic.twitter.com/XfrIthFIY5

— Kate Walsh (@KateWalshCEO) December 14, 2020