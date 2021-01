Al menos tres muertos después de que un avión se estrelle contra una casa en Michigan

Al menos tres personas murieron después de que un avión se estrellara el sábado en una casa en el municipio de Lyon, Michigan.

#LyonTownship #Michigan

Bystander footage shows the home in flames after the plane crash. Original 📷: Jesse Kanepic.twitter.com/wHAp96hXQJ — Shane B. Murphy (@shanermurph) January 3, 2021

Los escombros del avión quedaron esparcidos por diversas áreas de la vivienda y se podía ver el fuego y humo saliendo de la casa.

Three dead after small plane crashes into Michigan, US https://t.co/FM4Dnq2azJ pic.twitter.com/GURV1ppuN7 — Radio Pakistan (@RadioPakistan) January 3, 2021

Según los informes, nadie resultó herido al interior de la vivienda, solo los tripulantes de la aeronave perecieron, aun que algunas versiones menciones que los tripulantes del avión eran un empresario y su familia.

La información de las autoridades mencionaron que el tipo de avión, así como la causa del accidente, aún se desconocen.

