Madre e hijo son rescatados de las fuertes nevadas en Italia

Un grueso manto de nieve continúa interrumpiendo la vida en partes del centro y norte de Italia. El lunes, los bomberos se vieron obligados a lanzar una misión en helicóptero para rescatar a una mujer y su hijo pequeño atrapados en su casa.

Ambos estaban atrapados en su casa en el pequeño pueblo montañoso de Filettino, en el centro de Italia, después de una fuerte nevada.

El martes, los bomberos de Santo Stefano Di Cadore, en la provincia alpina norteña de Belluno, usaron pequeñas excavadoras para limpiar los caminos.

Los funcionarios dijeron que los bomberos habían realizado más de 300 operaciones para que el tráfico se reanudara.

#Maltempo, è proseguito per tutta la giornata il lavoro dei #vigilidelfuoco per liberare le strade di Sappada (UD) da neve e ghiaccio. Nella provincia di #Udine svolti 60 soccorsi per rimozione neve e messa in sicurezza di tetti e coperture [#4gennaio 20:30] pic.twitter.com/HIcAT54zo8

