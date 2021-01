Zoológico de Londres inicia su inventario anual a puerta cerrada

El Zoológico de Londres ZSL inició el miércoles 6 de enero su inventario anual a puertas cerradas mientras que el recinto permanece clausurado temporalmente debido al confinamiento nacional por Covid-19.

Habitualmente los empleados tardan una semana realizar el recuento de todos los animales y proporcionar un número actualizado para extender su licencia.

