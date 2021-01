Rinden homenaje a policía asesinado durante asalto al Capitolio

Varios agentes de policía se reunieron el 7 de enero cerca del edificio del Capitolio, en Washington D.C., justo después de rendir homenaje a su compañero asesinado.

El agente de policía Brian D. Sicknick, que resultó herido durante el asalto de los partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Capitolio, fue declarado muerto el jueves por la noche a causa de las heridas sufridas durante el incidente.

On behalf of the House of Representatives, I send our deepest condolences to the family and loved ones of Officer Brian Sicknick, who died following the assault on the Capitol complex and protecting those who serve and work here. https://t.co/FayHmymgK7

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 8, 2021