¡Lamentable! A punta de palos matan a delfín de agua dulce en India

Un grupo de doce hombres mató a punta de palos a un delfín del Ganges en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India. El suceso ocurrió el pasado 31 de diciembre de 2020 en el canal de Sharda, distrito de Pratapgarph, y fue filmado por un individuo que acompañaba a los agresores.

Las imágenes difundidas por el periodista indio Shiv Aroor a través de su cuenta oficial de Twitter muestran cómo los implicados se divertían golpeando al animal con palos hasta dejarlo casi inmóvil, mientras estos gritaban y se reían.

Horrifying, speechless watching this Dec 31 video from UP’s Pratapgarh. Men laughing while battering a river dolphin. If that’s a Ganges Dolphin, it’s a critically endangered species and also India’s national aquatic animal. The murderers have been arrested by @pratapgarhpol. pic.twitter.com/6xShD4g7lr

— Shiv Aroor (@ShivAroor) January 8, 2021