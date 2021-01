"Si el alumno no puede, adiós" dice profesor de la UNAM a estudiante que se ausentó por Covid-19

Una profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, causó polémica en redes sociales luego de que minimizó el estado de salud de una de sus alumnas que se ausentó tres clases seguidas tras infectarse con Covid-19 “Si el alumno no puede, pues adiós, NP y que recurse la materia” mencionó en clase virtual.

Varios estudiantes del grupo 0021 de la materia Fundamentos de la Mercadotecnia, difundieron diversos fragmentos de la sesión en línea donde el catedrático y la alumna discuten luego de que la chica se ausentara por tres clases tras complicaciones por el coronavirus y familiares, pues la abuela de la joven falleció a causa de la enfermedad.

Aunque el docente permitió a la chica entregar un trabajo pendiente, no aceptó justificar la ausencia: “El trabajo se entrega el lunes próximo, si no lo entregas ya sabes” mencionó mientras que la joven nuevamente intentó llegar a un acuerdo con lo de las ausencias a lo que profesor respondió “Y por qué no me enfermo yo”.

Oye @UNAM_FCPyS @UNAM_MX ¿estos son los maestros flexibles y empaticos de los que hablaste el día de hoy en la junta? Digo, porque me queda claro que lo que menos les preocupa es la salud mental y la integridad de la comunidad estudiantil #LaUNAMSIPara #polakasflexible pic.twitter.com/VRSeTr1AOr — Adriana Espinosa 🖤 (@AwitadeAnarquia) January 21, 2021

Ante la respuesta del docente, la joven mencionó que se había contagiado por su abuela, quien también falleció a causa de las complicaciones derivadas de la enfermedad, a lo que el profesor respondió “Lástima Margarita” y continuó impartiendo clase.

La respuestas del profesor inmediatamente causaron indignación generalizada en redes sociales, donde los internautas catalogaron al catedrático de una persona poco empática e inflexible con la situación de la chica y ante la emergencia sanitaria en general.

JAJAJAJAJAJAA se pasa de lanza ese profesor diciendo "a ver cómo yo no me he enfermado" es una clásica frase boomer. De verdad que que nefasto — Raackso de la Arena (@Rackso55) January 21, 2021

El caso se suma a otras polémicas que se han suscitado en la UNAM desde que se implementaron las clases en línea, como fue el caso de otro profesor de Ciencias de la Salud en el CCH Sur, quien entró en conflicto con otro alumno que no tenía posibilidad de adquirir una cámara web.

No todos los casos han sido de enfrentamientos, pues también varias alumnas han difundido otras videodenuncias de profesores a quienes acusan de acoso, una incluso muestra a un docente de la Facultad de Química hablando acerca de tener relaciones sexuales para arreglar una calificación.

Hasta el cierre de la presente y pese a que Publimetro intentó contactar con la universidad, ni la UNAM o la FCPyS han emitido ningún comentario al respecto.

