Astronautas realizan caminata espacial para modernizar el sistema de energía solar de la Estación Espacial Internacional

Dos astronautas de de la Expedición 64 a la Estación Espacial Internacional (EEI) realizaron el domingo el 71º paseo espacial de la misión.

Not your typical tune up 👩‍🚀 TOMORROW, 4:30am ET — @NASA_Astronauts Kate Rubins & @AstroVicGlover will begin a 6.5-hour spacewalk to continue upgrades on the @Space_Station. Watch the mission in action at: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/35KQUM4HHj — NASA (@NASA) February 27, 2021

Las imágenes muestran a los astronautas de la NASA Kathleen Rubins y Victor Glover en la primera de una serie de caminatas espaciales con el objetivo de modernizar el sistema de energía solar de la EEI y otorgarle más potencia.

As the sun sets on station, Astronaut Kate Rubins enters the Quest airlock getting ready to conclude today's spacewalk. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/VwdPSByeYs — International Space Station (@Space_Station) February 28, 2021

La caminata espacial duró siete horas y cuatro minutos.

A little over six hours into their spacewalk, @NASA_Astronauts Kate Rubins & @AstroVicGlover are wrapping up their last tasks before heading back inside the @Space_Station. Rubins & @Astro_Soichi will continue installing kits for upcoming solar array upgrades on Fri., March 5. pic.twitter.com/exyhiJmrje — NASA (@NASA) February 28, 2021

Lo más visto en Publimetro TV:

Investigadores japoneses aseguran que aguas termales de Kusatsu matan el coronavirus El video tomado en Kusatso Onsen muestra a japoneses lavarse las manos con agua proveniente de las termas, la cual, según científicos, mata el coronavirus

¡Conmovedor! Bomberos reaniman a perrito asfixiado en incendio en Culiacán Las imágenes compartidas por el cuerpo de bomberos muestran a dos elementos suministrar oxígeno y reanimar a un perro que ya no presentaba signos vitales