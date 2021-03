Atropellan y golpean a presunto ladrón en Brasil; robó un celular a una mujer

Cámaras de seguridad captaron cómo un presunto ladrón fue atropellado, perseguido y golpeado después de que le arrebatara, abordo de una bicicleta, su celular a una joven que esperaba a su pareja en la calle. El incidente ocurrió el pasado 26 de febrero en el municipio de Vila Velha, Brasil.

El material compartido originalmente por la cuenta de Twitter @bolsogatas_oficial, hoy inactiva, y retomado por otros usuarios de la red social como @alertasurbanas muestra a una mujer viendo su teléfono móvil mientras espera en la calle. Sin embargo, un individuo sobre su bicicleta pasó juntó a ella y le quitó el celular.

Instantes más tarde, un automovilista, presuntamente el novio de la víctima, se percató del suceso y desvió su carro del camino con la intención de atropellar al implicado y detenerlo. No obstante, el supuesto criminal se levantó del suelo y corrió lejos de la escena mientras la joven y su pareja lo perseguían.

En otro punto de vista de las cámaras de seguridad se ve cómo el hombre del automóvil sometió al presunto ladrón y lo derribó. De igual forma, junto con ciclistas que circulaban por la zona, lo golpearon y patearon en el suelo por varios segundos.

não me obriguem a ter empatia por ladrão. eu queria que todos os ladrões do mundo fossem tratados dessa forma. acho um absurdo a gente se esforçar tanto para ter as coisas e o bandido vir de lá pra cá e querer levar o que não é seu. 👊🏽 pic.twitter.com/Jy5wV1QdNU

