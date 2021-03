Niña cae del doceavo piso de un edificio y es salvada de último momento por repartidor

Un repartidor de comida salvó la vida de una pequeña de tres años que cayó del doceavo piso de un edificio de departamentos ubicado en Hanói en la capital de Vietnam, según informó la prensa local Tuio Tre.

Varios vecinos que se encontraban atestiguando el aterrador momento, captaron en video el momento en que la niña sale por el balcón de su apartamento, tras unos instantes de incertidumbre, la menor se queda sujetándose únicamente con un brazo desde la ventana, entonces le gana el peso y cae al vacío, desatando gritos de terror entre los presentes.

Incredible. A toddler dangles 12 stories up. A truck driver below sees, climbs a 6 foot wall, &, as she falls, catches her. She suffers only a dislocated hip. The hero truck driver only sprains his arm. 🙏❤️ pic.twitter.com/Z2EbkTxRw0

— James Gunn (@JamesGunn) March 3, 2021